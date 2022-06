Testzentrum in Elster geht am Freitag in Betrieb

Das Corona-Schnelltestzentrum im „Schiffchen“ wird Freitag in Elster eröffnet. Warum Heidi Kralisch, Manuela Paul und Karin Schlüter ein spezielles Shirt tragen.

Elster - Im Superman-Kostüm muss keiner erscheinen. „Nur wer Lust hat“, sagen Heidi Kralisch, Manuela Paul und Karin Schlüter, die sich extra zum Pressetermin spezielle Shirts angezogen haben. Die drei Frauen, die in Elster eigentlich für schicke Frisuren oder sehenswerte Tattoos zuständig sind, machen ab Freitag im Testzentrum „Zum Schiffchen“ Mund- und Nasenabstriche, um nach Absprache mit der Stadtverwaltung einen weiteren Service in der Elbgemeinde anzubieten. Trotz der Doppelbelastung bleiben Friseurgeschäft und Tattoo-Studio in der Bahnstraße weiterhin geöffnet.