Teams aus aller Welt bei Deutschen Meisterschaften im Schlittenhunderennen in Leipa - Welchen Ritterschlag der Ausrichter erfährt

Internationale Teams nehmen in Leipa an den Deutschen Meisterschaften des Schlittenhundesportverbandes teil.

Das Rennen in Leipa war international besetzt. Hier bereitet sich ein Team aus Norwegen auf den Start vor.

Leipa/MZ - Es braucht nicht viel, um der Energie eines Schlittenhundes freien Lauf zu lassen. Sobald die Tiere spüren, dass sie den Trail oder Schlitten in ihrem Schlepptau ziehen dürfen, sind sie nicht mehr zu halten. Mehrere Hundert solcher Energiebündel waren am Wochenende in Leipa zu erleben.