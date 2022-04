Sylvia Voy hat sich mit dem Reiterhof in Steinsdorf einen Traum erfüllt

Der Reiterhof Steinsdorf startet mit mehreren Angeboten wieder durch. Was Chefin Sylvia Voy sich für einen Traum erfüllt und warum Ulrike Kindziora manchmal flüstert.

Chefin Sylvia Voy (links) und Tierkommunikatorin Ulrike Kindziora teilen in Steinsdorf die Leidenschaft für Pferde.

Steinsdorf/MZ - Nach dem Lockruf setzt die erste Stute sofort zum Galopp an und steuert direkt auf Sylvia Voy zu. Die 63-Jährige liebt dieses Schauspiel, selbst wenn damit ein Stück Abschiedsschmerz verbunden ist. „Zwei Pferde beginnen noch im Oktober eine Traberausbildung in den Niederlanden“, erzählt die gelernte Finanzbuchhalterin, die ihren Ruhestand unruhig plant. Es ist immer ihr Traum gewesen, sagt sie, in die Traberzucht einzusteigen.