Bevor in der Turnhalle am Kellerberg die Post abgeht und die Annaburger Grundschüler kostümiert über das Parkett rennen, steht Zempern durch den Ort auf dem Programm. „Insgesamt sind fünf Gruppen losgelaufen“, erzählt die kommissarische Schulleiterin, Conni Kurz, die mit der „Ausbeute“ nicht ganz zufrieden ist. „Bei der nächsten Auflagen bilden wir weniger Gruppen“, so Kurz. Neben vielen Süßigkeiten sind auch ein paar Euro in der Schulkasse gelandet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.