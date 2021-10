Sturm- und Trockenfolgen: Vor allem bei Jessen und Klöden drohen in Wäldern Gefahren für Wanderer

Annaburg/Jessen/MZ - Das günstige Herbstwetter verleitet dazu, sich in der Natur aufzuhalten, per Fuß oder per Fahrrad. Doch dabei ist Vorsicht geboten. Wer in Wäldern unterwegs sein möchte, sollte sehr aufmerksam sein und vor allen Dingen die Verbotsschilder beachten. Sie stehen neben anderem an den Zufahrten zum Waldgebiet zwischen Jessen und Gorsdorf. Seit den Dürrejahren, die zum Absterben von Bäumen und zum Schädlingsbefall führten, musste damit gerechnet werden, dass Äste herunterfallen oder ganze Bäume auf Wege stürzen. Wiederholt ist es dazu gekommen, ohne dass jemand zu Schaden kam.

Doch seit dem Sturm „Ignatz“, der am Donnerstag vor einer Woche über das Land fegte, hat sich die Lage verändert. Deshalb hat sich die Stadt Jessen entschlossen, dieses Waldgebiet zu sperren, bis Gefahren, die an Wegen lauern können, gebannt sind. Davon betroffen sind alle Ausflügler, Einheimische wie Auswärtige, die auf dem Schwarze-Elster-Radweg unterwegs sein wollen, der bei Gorsdorf dann auf den Elbe-Radweg trifft.

Die Region ist von den extremen Windspitzen beim Herbststurm „Ignatz“ weitestgehend verschont geblieben

Gerade in diesem Waldgebiet biete sich ein erschreckendes Bild, sagt Philipp Nahrstedt, Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg. Das zeigt auch, dass es in der derzeitigen Situation nicht zu schaffen ist, mit dem Sanieren der Wälder, die durch die Trockenheit in den vergangenen Jahren, durch Schädlings- bzw. Pilzbefall geschwächt oder abgestorben sind, hinterherzukommen. Es bleibe nur, immer weiter zu sanieren, sagt der Forstfachmann. Der Wunsch aller sei, dass es schneller voran gehen müsste, aber es fehle auch an verfügbarer Technik, weil der Anfall an Schadholz in vielen Regionen groß ist. Das Betreuungsforstamt, so bekräftigt Nahrstedt, steht den Waldbesitzern, so sie es wünschen, mit Rat und Tat zur Seite.

Der Herbststurm „Ignatz“ habe zwar abgestorbene und geschwächte Bäume umgeworfen, aber am frischen Holz, wie der Forstfachmann sagt, gibt es nach dem bisherigen Überblick keine nennenswerten Schäden. Die Region sei von den extremen Windspitzen verschont geblieben, stellte er fest. Schäden an laubtragenden Bäumen, die dem Sturm eine besondere Angriffsfläche bieten, seien überschaubar geblieben.

Ordnungsamtsleiter fordert dazu auf, dass Ausflügler und Erholungssuchende diese Waldgebiete meiden

Daniel Lehmann, Leiter des Jessener Ordnungsamtes, kündigt an, dass die Waldbesitzer im Bereich des Radweges zwischen Gorsdorf und Jessen erneut angeschrieben und auf die Gefahren, die von Bäumen auf ihren Flächen ausgehen, hingewiesen werden. Das betreffe neben dem Bereich zwischen Jessen und Gorsdorf auch das Waldgebiet zwischen Klöden und Kleindröben, in dem ebenfalls die Gefahren seit dem Sturm deutlich höher ausfallen. Der Ordnungsamtsleiter fordert dazu auf, dass Ausflügler und Erholungssuchende diese Waldgebiete meiden und die Absperrungen beachten.

Dass die Gefahren offenbar nicht gesehen, Warnungen nicht registriert oder bewusst ignoriert werden, ist auf dem Schwarze-Elster-Radweg, wiederholt zu sehen. Auch am Freitag waren hier Radler unterwegs, obwohl Bäume extrem schief über dem Asphaltweg stehen und starke Äste herunterfallen könnten.

Stadt Jessen hatte bereits vor Monaten an den Zufahrten mit Warnhinweisen auf Gefährdungen aufmerksam gemacht

Die Stadt Jessen hatte bereits vor Monaten an den Zufahrten mit Warnhinweisen auf Gefährdungen aufmerksam gemacht und auf das Bundeswaldgesetz verwiesen. Es müsse, so heißt es da, mit waldtypischen Gefahren gerechnet werden. Das sollte im Interesse der eigenen Sicherheit beachtet werden. Durch den Herbststurm „Ignatz“ hat sich die Lage deutlich verschärft.