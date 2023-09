Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ - Aktuell werden in Seyda neue Medienleitungen zwischen dem Abzweig nach Gadegast und dem Markt verlegt. „Dazu kommen noch die Oberflächenentwässerung, die Straße und die Gehwege“, sagt Oliver Grafe, Regionalbereichsleiter Ost in der Landesstraßenbaubehörde. Diese Maßnahme ist Teil der grundhaften Sanierung der Ortsdurchfahrt in Seyda. Bereits seit Mitte Mai laufen die Arbeiten, die sich vom Süden des Ortes über die Jüterboger Straße bis in die nördliche Neue Straße fortsetzen werden (die MZ berichtete).