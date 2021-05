Streit um Entschädigung für Ehrenamt

Zahna-Elster - Die Stadt Zahna-Elster war Beklagte eines Verfahrens am Bundessozialgericht in Kassel, in dem es um die Sozialversicherungspflicht für ehrenamtliche Bürgermeister ging. Die Stadt ist in dem Fall unterlegen. Darüber wird in einer Presseinformation des Evangelischen Pressedienstes (epd) informiert.

Kläger war die Deutsche Rentenversicherung Bund. Ausgangspunkt war eine Betriebsprüfung im Zahnaer Rathaus kurz nach der Neubildung der Stadt Zahna-Elster. In deren Folge forderte die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund von der Stadt Sozialversicherungsbeiträge auf zwei Drittel der Ehrenamtsentschädigung der Bürgermeister, die entsprechend der Einwohnerzahl bis 1.200 Euro betrug.

Pauschale zu hoch?

In den Vorgänger-Gebietskörperschaften, den Verwaltungsgemeinschaften Mühlengrund und Elster-Seyda-Klöden, waren die ehrenamtlichen Ortsoberhäupter noch stärker eingebunden in die Verwaltungsstrukturen und auch gegenüber Personal, zumeist Stadtarbeitern, weisungsbefugt. Das Bundessozialgericht sieht daher eine sozialabgabenpflichtige Tätigkeit, zumal die Entschädigung aus Sicht der Richter über den normalen Arbeitsaufwand von weniger als 18 Stunden pro Woche hinaus gegangen sei.

1.200 Euro seien mehr als nur der Ersatz der angefallenen Aufwendungen. Als unmittelbar Betroffener war der damalige ehrenamtliche Zahnaer Bürgermeister Hans-Helmar Mordelt in diesem Verfahren Beigeladener. „Er hat sich dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt“, erklärt Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller. „Wir wollten Klarheit in dem Verfahren.“

Peter Müller (Foto: Gückel)

Mühlen mahlen langsam

Beim Landessozialgericht hatte die Stadt die Richter noch auf ihrer Seite. Die DRV Bund ist dann gegen das Urteil in Berufung gegangen, so landete der Rechtsstreit beim obersten Sozialgericht in Kassel. Weil die Sozialgerichte in Deutschland überlastet sind, zog sich das Verfahren über Jahre hin. „Ich glaube, es ist schon neun Jahre her, als es angefangen hat“, sagt Hans-Helmar Mordelt am Freitag der MZ.

Im Verfahren vor dem Bundessozialgericht berief sich die Stadt Zahna-Elster laut epd auf ein Urteil des Bundessozialgerichtes vom August 2017, wonach auch Verwaltungsaufgaben zu einem Ehrenamt zählen könnten, ohne dass sofort eine Sozialversicherungspflicht bestehe.

Dem hielten nun die obersten Sozialrichter entgegen, dass es auf das Gesamtbild ankomme. Der Bürgermeister sei in dem Fall nicht nur fest in die Verwaltungsstrukturen der Stadt eingebunden, sondern auch weisungsberechtigt gewesen. „Ich hatte sechs Leute“, bestätigt Mordelt auf die MZ-Nachfrage.

Die schriftliche Urteilsbegründung liegt den Verfahrensbeteiligten noch nicht vor. „An die DRV nachzahlen müssen wir nicht“, erklärt Bürgermeister Peter Müller. „Wir hatten die Beiträge schon vorsorglich abgeführt. Aber wir bekommen damit auch nichts zurück von der DRV.“ Auch für Mordelt hat das Urteil Folgen: „Ich werde einen neuen Rentenbescheid bekommen“, sagt der Ruheständler.

Seit der Gebietsreform von 2010 haben die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister in Sachsen-Anhalt keine hoheitlichen Befugnisse mehr. Ihre monatliche Aufwandsentschädigung liegt entsprechend der Entschädigungssatzung der Stadt Zahna-Elster je nach Einwohnerzahl zwischen 180 und 470 Euro. Den Rahmen gibt eine Landesverordnung vor. Die Bürgermeister der Städte sind hauptamtlich. (mz)