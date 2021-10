Streifzug durch die Firmengeschichte des Porzellaneums in Annaburg

Am Tag vor dem Geschichtenfrühstück war Reinhard Richter in der Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Annaburger Nutzfahrzeug GmbH von Geschäftsführer André Lüderitz das erste Exemplar der von Richter verfassten Firmenchronik überreicht und ihm für sein Engagement gedankt worden.

Annaburg/MZ/KR - Zum Geschichtenfrühstück im Annaburger Porzellaneum hat am Sonntag Reinhard Richter seine Ausführungen zur Firmengeschichte der Annaburger Nutzfahrzeug GmbH fortgesetzt. Ging es im ersten Vortrag im Januar um die Anfänge in den 40er Jahren bis in die 60er Jahre, betrachtete er nun die Entwicklung der Produktion der verschiedenen Anhänger bis heute, heißt es dazu in einer Mitteilung des Vereins.

Reinhard Richter konnte auch einen 16-Millimeter-Film der SED-Kreisleitung von 1960 zeigen. In ihm sind auch die damalige Holzboden-Montage und das aufwändige Schneiden von Bolzen mittels einer Bügelsäge und die Farbgebung zu sehen. Diese erfolgte unter freiem Himmel.

Für Gülleanhänger gab es aufgrund der Entwicklung der Landwirtschaft und der Gründung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) einen sehr großen Bedarf. Im VEB Plasteverarbeitungswerk in Staaken (bei Berlin) wurden 10.000-Liter-Güllebehälter aus glasfaserverstärkten Polyesterharzen hergestellt, die leicht und belastbar waren. Anfangs habe es Skepsis gegenüber dieser Neuentwicklung gegeben. Doch dann wurden in folgenden Jahrzehnten 40.000 Behälter hergestellt und auf Annaburger Güllewagen verkauft.

Eine wichtige Säule des Betriebes war die Abteilung Forschung und Entwicklung, die sich ab 1971 im alten Gaswerk am Annaburger Bahnhof befand. In den 70er Jahren wurden die Anhänger auch ins sozialistische Ausland exportiert, in die UdSSR gingen bis zu 2.000 Stück pro Jahr. Auch die Endmontagestrecke war sicher eine der modernsten der damaligen Zeit. 14 Anhänger waren auf einer Strecke von ca. 90 Meter aneinandergereiht, um sie effizient fertigzustellen. Übrigens wurden die Gülleanhänger auch nach Syrien verkauft und dort als Trinkwasserwagen verwendet. Seit den 1980er Jahren wurden in Annaburg auch Stalldungstreuer hergestellt und nach der Wende zudem Hinterkipper, um den Bedarf in der Landwirtschaft aus einer Hand sichern zu können.

Reinhard Richter, der viele Jahre in dem Unternehmen als Konstrukteur arbeitete, wusste viele Daten, Fakten und Begebenheiten rund um den Fahrzeugbau in Annaburg zu nennen.

Die Wendezeit brachte einige Schwierigkeiten und neue, andere Herausforderungen. Doch recht schnell gelang es dem damaligen Geschäftsführer Rainer Ullrich sich erst mit Ersatzteilen und Reparaturen und dann auch wieder mit Produktion und Verkauf auf dem gesamtdeutschen Markt zu behaupten. Im August 1991 wurde von den Brüdern Zunhammer und Rainer Ullrich die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH gegründet. In einem Film zum zehnjährigen Firmenjubiläum wurde die Entwicklung von 1991 bis 2001 sehr anschaulich dargestellt. Und ein Film über die Vielzahl der Fahrzeugtechnik verdeutlichte, wohin die Entwicklung gegangen ist, ja gehen musste, um sich auf dem Markt zu behaupten. Reinhard Richter erinnerte an bedeutende Stationen.