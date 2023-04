Straßenbau in Sachsen-Anhalt Lydia Hüskens besucht Baustelle der Landesstraße in Zahna - Welchen Tipp sie hatte

Lydia Hüskens will bei Landesstraßenabuprojekten auf dem Laufenden bleiben. Was Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales mit Bürgermeister Peter Müller deshalb in Zahna bespricht.