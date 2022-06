Storchenkinder aus Gehmen erhalten Ringe

Zwei Jungstörche ducken sich in ihrem Horst in Gehmen ab, wenn sie beringt werden.

Gehmen/MZ - Am vergangenen Samstag fahren Heiko Meißner und Karl-Heinz Michaelis mit Dachdeckermeister Martin Stets über das Jessener Land, um Jungstörche zu beringen. Dafür sind die drei Männer früh aufgestanden. „Wir sind etwas langsamer als gedacht“, sagt Heiko Meißner, als Martin Stets gegen 8.30 Uhr am Morgen seine Hebebühne in Gehmen in Position bringt. Zuvor waren sie bereits in Rade - und sechs weiteren Horsten in der Umgebung. Obwohl es ihre erste gemeinsame Tour ist, sind die Männer schon gut aufeinander eingespielt.