Mit 28 Jahren könnte ein Brutvogel in Gerbismühle der älteste im Jessener Land sein. Wie die Nachwuchsbilanz 2023 ausfällt.

Störche in Sachsen-Anhalt

Eine große Familie lebte im Horst am Hemsendorfer Schloss.

Jessen/MZ - Zwar hat in diesem Jahr keiner der Storchenexperten die Großvögel in ihren Horsten besucht, um dem Nachwuchs seinen „Personalausweis“, sprich den Ring mit der speziellen Nummer ums Bein zu legen. Der Beringer, der dies jahrelang getan hat, war krankheitsbedingt verhindert. Doch die Ornithologen im Jessener Land haben trotzdem eine klare Übersicht, wie viele Jungstörche sich in den Horsten aus ihrer Eischale pickten und hier das Fliegen lernten.