Stimmengewirr im Jessener Wald

Jessen/MZ - Die Stimmen im dunklen Wald werden immer lauter. Zusammen mit dem Weihnachtsmann steuern über 30 Kinder ganz aufgeregt der Hirtenwiese entgegen und freuen sich auf die Bescherung. Jan Richter aus der Marketing-Abteilung der Wittenberger Sparkasse hat bereits in einer Schutzhütte Aufstellung genommen und legt die Geschenke zurecht. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause, erzählt er, wird auf der idyllisch gelegenen Hirtenwiese die 15. Auflage der Knax-Weihnachten gefeiert. Im Mittelpunkt stehen die kleinen Kunden im Vorschulalter, die beim Geldinstitut ein Sparkassenbuch besitzen. Nach der Geburt, erklärt der Mitarbeiter der Marketing-Abteilung, erhalten die Eltern – je nach Wunsch – einen Gutschein über 25 Euro, mit dem sie für ihr Kind das erwähnte Sparkassenbuch eröffnen können. Im Jahr 2020, so Richter, sind in Wittenberg 855 Kinder auf die Welt gekommen. 299 haben den Scheck in Anspruch genommen. 2021 lauten die Zahlen 850 zu 240. „In diesem Jahr sind es bisher 190“, sagt er und hofft, dass der Monat Dezember noch geburtenstark wird.

