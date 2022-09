In Zahna-Elster wird dieses Jahr an der Adventsbeleuchtung gespart. Außerdem steht wegen der steigenden Kosten die Schließung von Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Einrichtungen zur Debatte.

Elster/MZ - Die Diskussion zu einem Notfallplan Energieversorgung in Zahna-Elster ist eingeleitet. Im Vereinsraum in der Mittelstraße in Elster haben sich am Montagabend drei Ausschüsse des Stadtrats, Sozial und Kultur, Bau und Ordnung sowie Finanzen, zu der von Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) vorgetragenen umfangreichen Vorschlagsliste verständigt.