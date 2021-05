Stefan Schmidt tritt für mehr Miteinander an

Annaburg - „Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich etwas bewegen?“ Die Antworten auf diese Fragen haben letztlich mit dazu geführt, dass sich Stefan Schmidt um das Amt des Bürgermeisters in Annaburg bewirbt. Als Einzelbewerber stellt er sich dem Bürgervotum am 6. Juni.

Seit der jetzige Organisationsoffizier in der Holzdorfer Lufttransportgruppe wieder an diesen Standort versetzt wurde, 2012 war das, war es sein Bestreben, in der Stadt aktiv zu werden, erzählt er. Er wolle die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bieten, nutzen, sagt er.

In verschiedenen Bereichen ist er seit Jahren aktiv, als Ortsbürgermeister von Annaburg, als Stadtrat, als Vorsitzender des Heimatfestvereins Annaburg und Chef des Fördervereins der Grundschule „Michael Stifel“.

Ganz wichtig sei ihm dabei stets, Menschen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam etwas bewegen, unternehmen. Darum laute sein Motto für die Kandidatur „Mehr Miteinander“. Es gehe darum, Einwohnern bewusst zu machen, was sie miteinander verbindet.

Kontakte der Generationen

In Sportvereinen gelinge das seiner Ansicht schon ganz gut. Da sei es doch egal, aus welchem Ort jemand komme. Ohne Vorbehalte sollte aufeinander zugegangen werden. Darum hat er als Treffpunkt für das Gespräch mit der MZ die Sekundarschule und den gegenüberliegenden Spielplatz gewählt. In der Sekundarschule werde doch auch das Miteinander der Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Annaburger Ortsteilen praktiziert.

Und die Bildungseinrichtung und der Spielplatz stehen dafür, Generationen zusammenzubringen, denn sie befinden sich zwischen den Häusern eins und zwei des DRK-Pflegeheims. Er wolle ein Bürgermeister für die Einwohner aller Ortschaften sein. Als ein Zugezogener, der inzwischen seit 22 Jahren in Annaburg lebt, könnte es ein Vorteil sein, ohne Vorurteile Themen zu besprechen. „Ich kann unvoreingenommen an Dinge herangehen.“ Seine Familie steht hinter der Kandidatur. Ohne ihre Unterstützung würde das nicht funktionieren. Dass im Fall der Wahl viel Arbeit auf ihn zukommt, ist ihm bewusst.

Moderne Kommunikation

Neben dem intensiveren Miteinander in der Stadt ist ihm „ein höheres Maß an Transparenz wichtig“. Das betreffe die Arbeit der Verwaltung im Ganzen, aber auch die des Bürgermeisters im Besonderen. Die Leute sollen sich mehr mitgenommen fühlen. Das setze voraus, sie bei Entscheidungen auch mehr mitzunehmen. „Was passiert warum?“ Er kann sich vorstellen, dass dafür auch moderne technische Möglichkeiten genutzt werden, die bislang in der kommunalen Arbeit in Annaburg noch nicht zur Sprache kamen, etwa ein Podcast (Mediendatei im Internet) des Bürgermeisters oder die Live-Übertragung des öffentlichen Teils der Stadtratssitzungen im Internet.

Das setze aber auch voraus, dass der Ausbau des Breitbandnetzes schneller voran geht. Die Zeiten des Homeschoolings während der Pandemie hätten Defizite zu Tage gebracht, „die nicht hinnehmbar sind“. Da müsse dringend etwas geschehen, etwa an der Grundschule Annaburg. Die Grundschule Prettin sei da schon weiter. Während des Umbaus des Schulhauses seien wichtige Voraussetzungen geschaffen worden, anerkennt er. Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen bezeichnet er als ganz wichtig für die Stadt. Arbeits- und Ausbildungsplätze werden geboten. Die Unternehmen seien Partner der Vereine, auch das sei für ihn ein bedeutsamer Aspekt.

Die ärztliche Versorgung gehöre dringend verbessert. Der Altkreis Jessen sei seit Jahren bei der Anzahl der Hausärzte unterversorgt. Dafür müsse alles getan werden, um dies zu ändern.

Für die Entwicklung der Stadt möchte er eine strategische Planung über Jahre entwickeln, um zu wissen, in welche Richtung es gehen solle. Bewusst ist ihm, dass die Stadt aufgrund der Finanzlage weiterhin auf Fördermittel angewiesen ist. Sie in Anspruch zu nehmen, bedeute aber auch ein Stück Entmündigung der Kommune. Sein Bestreben sei es, offen und berechenbar zu agieren. Er habe keine Scheu davor, kritisiert zu werden. „Ich stehe für eine klare Linie.“ (mz)