Startschuss ist gefallen

Jessen - „Ich finde es super, dass das jetzt klappt“, sagt der 78-jährige Patient von Torsten Rabe und freut sich sichtlich über seine erste Impfung gegen das Coronavirus, die er vom Hausarzt verabreicht bekommt. „Ich habe viele Vorerkrankungen. Da wollte ich unbedingt geimpft werden“, sagt er. In der Zeitung möchte er lieber anonym bleiben. Dass nun nicht mehr nur in den Impfzentren geimpft wird, hält er für sehr sinnvoll. Sicherlich sei auch dort alles gut gelaufen - das wisse er, weil sich seine Ehefrau dort schon hat impfen lassen können. Doch schließlich seien die Fahrtwege zu den Ärzten im Ort deutlich kürzer und die Beratung einfacher, da die Hausärzte schließlich die eigenen Vorerkrankungen ihrer Patienten kennen würden.

Einige Patienten sind sauer

Das sieht auch sein Arzt so, der praktische Mediziner Torsten Rabe. 18 Impfungen konnte er in der ersten Woche nach Ostern durchführen. In der nächsten werden es nur zwölf sein - mehr Impfstoff wird ihm nicht geliefert, bedauert er. Die Impfbereitschaft unter seinen Patienten sei sehr groß, entsprechend „sauer“ seien einige, denen er nun wieder absagen muss, weil er viel weniger als gedacht von dem begehrten Vakzin erhält. 42 Impfdosen sind nach Ostern für die vergangene Impfwoche in der Praxis von Michael Weiß in Jessen angekommen. „Ich bin froh, dass wir jetzt den Impfstoff bekommen“, sagt der Mediziner und Kreisstellensprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Zunächst sei er, wie wohl alle, mit dem Impfstoff von Biontech beliefert worden. Nach Auskunft der Bundesregierung soll dieses Vakzin auch in dieser Woche an die Hausärzte geliefert werden. Danach würden die Impfstoffe von Astra Zeneca und Johnson?&?Johnson folgen.

Bei der Verteilung des Impfstoffes müssten sich die Hausärzte, wie auch die Impfzentren, an die festgelegte Impfreihenfolge halten, so Weiß. „Wir sind angewiesen, nach Priorisierung zu arbeiten. Bestenfalls von oben nach unten.“ So habe er in den vergangenen Tagen zunächst seine über 90-jährigen Patienten gegen das Coronavirus geimpft.

Torsten Rabe geht davon aus, dass wegen der kürzeren Anfahrtswege für die Patienten zu den Hausärzten die Impfzahlen in Deutschland jetzt weiter nach oben schnellen und dass sich viele von den etwa 500 Patienten, die sich jährlich von ihm gegen die Grippe impfen lassen, auch gegen das Coronavirus impfen lassen werden. Aber bei aller Freude: Die Dokumentation und Meldung der Corona-Impfungen sei für ihn und seine Kollegen sehr viel komplizierter und aufwendiger als bei anderen Impfungen.

Etwa eine Viertelstunde nehme die Bürokratie pro Patient in Anspruch, so Rabe. Deshalb werde er nun zusätzliche Sprechzeiten für die Impfungen einrichten, um das normale Tagesgeschäft nicht zu stören. Mit Aufklärungsgesprächen werden die Patienten von Rabe informiert und individuell beraten. Sicherlich gebe es große Skepsis seitens der Patienten bei dem Wirkstoff von Astra Zeneca. Einige hätten bereits klargemacht, sich nicht damit impfen zu lassen. Dafür habe er zwar Verständnis, vertraue aber dem Wirkstoff. Er versuche hier die Patienten mit Aufklärung umzustimmen. Die Entscheidung, dass unter 60-Jährige nicht mehr mit diesem Vakzin geimpft werden dürfen, sei anhand aktueller Studien und auftretenden Thrombosefällen richtig gewesen. Bei den über 60-Jährigen sieht der Mediziner kein Problem bei dem Wirkstoff. „Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nie.“

Auch gern Überstunden

„Wir hoffen, dass das Angebot aktiv angenommen wird und die Impfung bei den Hausärzten zur Entlastung der Impfzentren beitragen wird“, betont der Pressesprecher des Landkreises, Ronald Gauert. Im Lauf der Woche wolle man in der Kreisverwaltung ein erstes Resümee dazu ziehen.

20 Impfungen pro Tag durchzuführen, hält Torsten Rabe in seiner Praxis in Seyda für realistisch - natürlich nur mit separaten Sprechzeiten. So sei es, vorausgesetzt der Impfstoff steht den Hausärzten wie versprochen zur Verfügung, realistisch, dass jeder bis zum baldigen Sommer ein Impfangebot erhält. Überstunden mache er dafür gerne. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um das Ziel zu erreichen.“ (mz)