Start zur Abenteuerreise beginnt in Jessen

Heidekönigin Victoria Post übernimmt Stele von Vorgängerin Lilli Giffey. Wo das passiert ist und was die beiden jungen Frauen zu erzählen haben.

Jessen/MZ - „Jetzt geht die Reise endgültig los“, sagt Heidekönigin Victoria Post, die in der Jessener Sparkassenfiliale die Stele - eine von Bildhauer Klaus Kuhrmann angefertigte Miniaturausgabe des Tors zur Glücksburger Heide - von Vorgängerin Lilli Giffey sozusagen als „Wanderpokal“ überreicht bekommen hat. Die 25-Jährige erzählt, dass sie seit ihrem Amtsantritt Anfang September (die MZ berichtete) „jede Menge Glückwünsche“ über die sozialen Medien erhalten hat. „Mit diesem großen Interesse an meiner Person habe ich nicht gerechnet“, so Victoria Post, die sich bereits auf die nächsten Auftritte freut. Sie selbst nennt es eine Abenteuerreise, die hoffentlich durch Corona nicht gestoppt wird.