Start in die Weinernte - Scharfe Scheren sind auf Jessens Gorrenberg im Einsatz

Jessen/MZ - Das schnelle Klicken der Scheren ist schon von Weitem zu hören. „Eimer auskippen“, ruft Frank Hanke durch die Reihen, denn das Ziel zum Start in die Weinlese lautet: Vor dem angesagten Regen sollen etwa drei Tonnen der Sorte Regent im Weingut in Sicherheit gebracht werden. „Die Trauben stehen voll im Saft. Zu viel Wasser vermindert die Qualität“, so der Weinbauer, der das Gut an der Alten Schweinitzer Straße in Jessen gemeinsam mit Bruder Ingo führt. Aufgrund des Wetterberichts hält der Chef beim Thema guter Jahrgang den Ball bewusst flach. Erst wenn die Ernte eingefahren ist, will Frank Hanke ein Statement abgeben. Vor dem offiziellen Start am gestrigen Mittwoch ist es bereits einer kleinen Menge Müller-Thurgau an den Kragen gegangen. Denn eine Spezialität des Hoffestes und Kundenwunsch obendrauf ist frischer Federweißer.