KLÖDEN/MZ - Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub ist für Kevin Wolters gleich intensiv verlaufen. „Jetzt sind alle Bestellungen raus“, sagt der Chef des Konsums in Klöden, der eine extra Wunschliste mit eingetippt hat. Wolters freut sich sehr, dass Jens-Peter Springer, Organisator der „Helheim Open-Air“, das am Samstag im Jessener Schlosspark über die Bühne geht, den Konsum in puncto Versorgung mit ins Boot geholt hat. „Wir scheinen einen guten Ruf in der Region zu haben“, so der Chef – der eigentlich aus der IT-Branche kommt und zusammen mit einem Partner ein Elektronik-Fachgeschäft in Jessen betreibt –, der am Veranstaltungstag permanent in den Startlöchern hockt, damit den Band-Mitgliedern im Backstage-Bereich ausreichend Verpflegung zur Verfügung steht.