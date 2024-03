Annaburg/MZ. - Knapp drei Monate vor dem Superwahltag am 9. Juni dieses Jahres befinden sich die Gemeindewahlleiter und ihre Stellvertreter mitten in den Vorbereitungen für die vier anstehenden Wahlen. Alle Bürger ab dem 16. Lebensjahr können ihre Stimme für die Ortschaftsräte, Stadträte, den Kreistag und das Europäische Parlament abgeben. Darleen Hiefer, die erstmals die Position der stellvertretenden Wahlleiterin der Stadt Annaburg übernommen hat, behält trotz der vielen Verordnungen und gesetzlichen Änderungen die Übersicht.

Bewerbungen bis 2. April

Obwohl aktuell noch keine Bewerbungen für die Ortschafts- und Stadträte eingegangen sind, ist die Sachbearbeiterin zuversichtlich, dass diese in den nächsten Tagen eingereicht werden. „Die Bewerber können ihre Unterlagen noch bis zum 2. April um 18 Uhr einreichen.“ Die entsprechenden Bewerbungsunterlagen sowie Kontaktmöglichkeiten sind auf der Internetseite der Stadt unter dem Stichpunkt Bekanntmachungen/Wahlen zu finden.

Die Mandate als Ortschafts- beziehungsweise Stadträte sind mit einigen Verpflichtungen und Verantwortungen verbunden. Darleen Hiefer, die vor wenigen Monaten ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung erfolgreich abgeschlossen hat, sagt, dass einige gerade den Einfluss der Ortschaftsräte unterschätzen. „Sie geben ihrem eigenen Ort eine Stimme, die für Entscheidungen des Stadtrates wichtig sind“, beschreibt die Verwaltungsmitarbeiterin ihre Erfahrungen, wenn es um Beschlüsse geht, die einzelne Ortschaften direkt betreffen. Ein Faktor, der mit Blick auf die Entwicklungen und Herausforderungen beispielsweise für die erneuerbaren Energien nicht zu vernachlässigen ist.

Aktuell liegt das Augenmerk von Darleen Hiefer – ähnlich wie bei ihren Amtskollegen in den angrenzenden Städten im Jessener Land – auf der Suche nach Wahlhelfern. Das Mindestalter für diese ehrenamtliche Tätigkeit liegt bei 16 Jahren. „In Annaburg haben wir zwölf Wahllokale, für die wir jeweils fünf bis sieben Helfer suchen“, so die stellvertretende Wahlleiterin, die bereits sagen kann, dass alle Verwaltungsmitarbeiter am 9. Juni in Wahllokalen als Wahlhelfer vor Ort sein werden. „Für mich wird es das erste Mal sein.“

Kathrin Meißner, die das Büro des Bürgermeisters leitet, ist bereits seit über 20 Jahren Wahlhelferin. Auch ohne bei der Stadt angestellt zu sein, hätte sie sich gemeldet. „Ich mache das gerne für unser Dorf“, so die Lebienerin, die weiß, dass, wenn nicht ausreichende ehrenamtliche Helfer gefunden werden, es kein Wahllokal vor Ort geben wird.

Ein Zustand, der gerade die älteren Einwohner vor eine Herausforderung stellen könnte. Neben diesem „kleinen gesellschaftlichen Beitrag am Rand“ freut sie sich wieder auf einen gemeinsamen Tag mit den anderen Wahlhelfern und Bürgern. Nicht selten entwickelt sich nach dem Gang zur Urne ein kurzes Gespräch unter Nachbarn.

Kräfte fehlen in allen Städten

In den Städten Zahna-Elster und Jessen sind die Wahlleiter ebenfalls auf der Suche nach Wahlhelfern. Zahna-Elster benötigt für jedes der 13 Wahllokale neun Wahlhelfer zuzüglich der vier bis fünf Briefwahlvorstände. „Wir brauchen circa 140 Helfer, 71 haben sich bereits gemeldet, also circa 70 brauchen wir noch“, erklärt Simone Kase, Wahlleiterin der Stadt Zahna-Elster. Als eine Art Aufwandsentschädigung hat der Stadtrat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen, dass die Wahlhelfer für die Kommunalwahlen 50 Euro bekommen. Für die Europawahl erhalten sie 25 Euro. Der Anmeldebogen ist auf der Internetseite der Stadt unter dem Punkt Wahlen zu finden.

Jessen sucht für seine 21 Wahllokale sowie 3 Briefwahllokale ebenfalls Helfer. „Von den 186 benötigten Helfern haben wir ungefähr die Hälfte“, sagt Jessens Wahlleiter Sven Fischer auf MZ-Anfrage. Zwar laufen noch Anfragen in den einzelnen Ortsteilen, Bewerbungen sind aber willkommen. Während die Vorbereitungen der Wahlleiter laufen, fasst Fischer den Wunsch aller Beteiligten zusammen, „dass es am 9. Juni eine hohe Wahlbeteiligung geben soll“.