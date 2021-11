Stadtratsfraktionen in Jessen wollen Hauptsatzung ändern - Welche unterschiedlichen Meinungen es dabei gibt

Jessen/MZ - Geht es nach dem Willen der Stadtratsfraktionen von CDU/FDP, SPD, BBP - Bürgerinitiative Jessen und von Wir.Für.Hier., muss die Hauptsatzung der Stadt Jessen geändert werden. Im Bau- als auch im Finanzausschuss des Jessener Stadtrats war das ein Thema. Allerdings zeigte sich in den Diskussionen, dass, bevor eine Änderung beschlossen werden kann, noch Fragen zu beantworten sind.

Drei mögliche Verfahren

Hauptamtsleiterin Annett König hatte darauf im Bauausschuss hingewiesen. Denn vorgeschlagen ist, dass nicht mehr der Bürgermeister den Bau-, Finanz- sowie den Sozialausschuss führt, sondern ein Mitglied des jeweiligen Ausschusses die Verantwortung trägt. Doch nach welchem Prinzip soll der Vorsitzende bestimmt werden. Einer von drei verschiedenen Wegen sei zu wählen, nach dem D’Hondt-Verfahren, nach Hare-Niemeyer (beides Sitzzuteilungsverfahren) oder indem der Ausschuss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmt. Da der Antrag der Fraktionen keine Vorgaben erhält, ist im Beschlussentwurf vorgeschlagen, dass der Vorsitzende und sein Stellvertreter von den Ausschussmitgliedern gewählt werden. Doch führt das zum Erfolg?

Auf die Frage, wer denn bereit wäre, den Bauausschuss zu leiten, gab es keine entsprechende Erklärung. Wenn sich niemand finde, sei doch der Bürgermeister in der Pflicht, hieß es darauf. Doch so einfach sei das nicht, erwiderte Annett König und kündigte weitere Rücksprachen mit der Kommunalaufsicht in Wittenberg an.

Er würde es begrüßen, wenn sich aus der Gremium jemand finde, äußerte Michael Thieme (Wir.Für.Hier.). Es könnte doch auch sein, dass jemand, der aktuell nicht dem Ausschuss angehört, dazu bereit wäre. Das müsste ermittelt und die Besetzung der Ausschüsse dann verändert werden. Henryk Wilczynski (SPD) sprach sich dafür aus, dass der Bürgermeister den Vorsitz behält. „Was gut läuft, sollte man nicht abschaffen. Ich bin nicht für Experimente“, erklärte er. „Unsere Fraktion sieht das genauso“, äußerte Petra Lehmann (Linke). Sie verwies auf die Aufgaben, die ein Vorsitzender habe. Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand aus der Runde dazu in der Lage ist. „Wer nicht vom Fach ist, sollte sich das nicht anmaßen“, sagte sie. Bauamtsleiter Steffen Höhne gab zu bedenken, dass sich gerade für den Baubereich mit dem Bürgermeister als Vorsitzendem des Gremiums Probleme auf einem kurzen Verwaltungsweg besprechen lassen.

Es gehe darum, so Michael Thieme, die Leute mehr einzubeziehen, die sich einbringen wollen. Außerdem würde solch ein Schritt einer größeren Transparenz dienen. Steffen Löwe (BBP - Bürgerinitiative Jessen) bezeichnete den Antrag als gut. Er räumte aber ein, dass es ziemlich peinlich wäre, wenn sich nach dem Ändern der Hauptsatzung niemand für den Vorsitz finden würde. Gerd Hintersdorf (CDU/FDP) sah ebenfalls noch Klärungsbedarf.

Signale an Hauptausschuss

Daraufhin äußerte der Bürgermeister an die Fraktionen die Bitte, dass sie dieses Thema weiter beraten. Er forderte auf, entsprechende Signale an den Hauptausschuss zu senden, der sich als nächstes Gremium des Stadtrates damit befassen wird, bevor der Rat Ende November darüber befinden wird.

Im Finanzausschuss wurde der Antrag ebenfalls kontrovers diskutiert. Er sehe durch einen Stadtrat als Ausschussvorsitzenden keinen Vorteil, äußerte Dirk Zarrad (Linke). Ein Vorsitzender moderiere die Versammlung, mehr nicht, meinte er. Die Anträge würden Mitarbeiter der Verwaltung erläutern. Zudem befürchtet er, was die Besetzung der Posten des Ausschussvorsitzenden und seines Stellvertreters betreffe, Nachteile für die kleinen Fraktionen. Ein Ausschussvorsitzender, so meinte Tino Baumgart (Wir.Für.Hier.), komme an mehr Informationen. Es sei ein Schritt in Richtung aktiver Mitarbeit. Frank Luczak (AfD) konnte dieser Argumentation nicht folgen. „Das erschließt sich mir nicht.“ Nach seiner Meinung wäre solch ein Schritt für Jessen nachteilig.

Das Bestreben, dass Stadträte Vorsitzende in Ausschüssen werden, gibt es schon lange, erinnerte Dirk Nowak, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion. Bereits in der konstituierenden Sitzung nach der Stadtratswahl sei das Thema zur Sprache gekommen, dann aber zurückgeschoben worden. Seine Fraktion sei Initiator des Antrags. Es gehe darum, die Zusammenarbeit von Stadtrat und Verwaltung auf einen neuen Stand zu bringen, sagte er am Dienstag. Das schaffe Vertrauen. In vielen Gemeinden sei das gelebte Praxis, fügte er an. Ausschussvorsitzende aus den eigenen Reihen würde zu einer neuen Qualität der Stadtratsarbeit führen, ist er überzeugt. Er informierte, dass es für alle drei Ausschüsse interessierte Stadträte gebe, die Verantwortung übernehmen wollen.

Die Diskussion zu dem Vorschlag wird am Dienstag im Hauptausschuss fortgesetzt.