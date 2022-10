Stadträte von Zahna-Elster genehmigen drei Projekte

Zehn weitere sind noch in Planung.

Photovoltaik-Anlage an der B 187 bei Listerfehrda

Zahna-Elster/MZ/TT - Der Startschuss ist gefallen! Mit der Genehmigung der ersten drei Projekte hat der Stadtrat von Zahna-Elster in der Sitzung am Donnerstagabend den Grundstein für den Aufbau und die Installation einer Photovoltaik-Freiflächenanlage über insgesamt 600 Hektar gelegt. Wie Hauptamtsleiterin und Finanzchefin Simone Kase betont, müssen noch zehn weitere Projekte diskutiert werden. Nach der Erfüllung aller vorgegeben Kriterien haben die betreffenden Ortsteile bis zum 15. November Zeit, die Unterlagen wiederholt beim Bau- und Ordnungsausschuss einzureichen. Wenn die Mitglieder das „okay“ erteilen, stimmen die Ortschaftsräte darüber ab. In letzter Instanz entscheidet der Stadtrat im Dezember darüber, ob alles seinen ordnungsgemäßen Weg gegangen ist.