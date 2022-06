Stadtmeister in Annaburg mit 176 Krähern

Annaburg/MZ/GRO - Die Stadtmeisterschaft Annaburg im Hähnekrähen wurde am Sonnabend aus Anlass des 185. Schlossfestes in Annaburg ausgetragen. Startberechtigt waren Mitglieder des Annaburger Geflügelzuchtvereins sowie alle anderen Hühnerhalter aus dem Stadtgebiet. 27 Hähne wurden zum Vergleich gebracht. Es sollten zwei mehr seien, die waren dem Besitzer aber zuvor ausgebüxt, teilte Vorsitzender Frank Eich mit. Genau eine Stunde sollten die Tiere ihre Krähfreudigkeit beweisen. Punkt 11 Uhr am Sonnabend erklärte Frank Eich: „Wir beenden das Hähnekrähen.“ Danach begann die Auswertung.

