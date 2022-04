Stadtentwicklung in Prettin - Mögliche dritte Variante?

In der Einwohnerversammlung in Prettin werden zwei Optionen zum Sitz der Stadtverwaltung Annaburg erläutert. Eine weitere wird angesprochen.

Nach den Erläuterungen der beiden Varianten zum künftigen Sitz der Stadtverwaltung in Annaburg gab es in der Pause im Gemeinschaftshaus reichlich Gesprächsstoff. Anschließend kamen andere Themen zur Sprache, die Prettiner und Einwohner umliegender Orte bewegen.

Prettin/MZ - In den Prozess kommt zunehmend Bewegung. Wer die ersten drei Einwohnerversammlungen zum künftigen Sitz der Stadtverwaltung Annaburg besucht hat, konnte feststellen, dass die Aussagen konkreter werden, weil offensichtlich intensiv an dem Thema gearbeitet wird. So erfuhren Interessierte am Dienstagabend im Prettiner Gemeinschaftshaus das Ergebnis des Gesprächs mit Denkmalschützern, das bei dem Treffen in Annaburgs „Goldenem Ring“ noch mit vagem Ausgang in Aussicht gestellt worden war.