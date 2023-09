Ein Supermarkt will seinen Standort in Jessen wechseln. Was passiert dann mit dem leerstehenden Gebäude von Rewe? Darüber diskutieren derzeit die Stadträte.

Jessen/MZ/GRO - Zu diesem Thema gehen seit Monaten in Jessen Meinungen auseinander. Es betrifft den Bebauungsplan für den jetzigen Rewe-Standort in der Rosa-Luxemburg-Straße, so heißt es zumindest offiziell. Rewe selbst gibt als Standort die Alte Schweinitzer Straße an. Gemeint ist aber just jene Liegenschaft unmittelbar an den Bahnschienen und der Bundesstraße 187. Was soll aus ihr werden, wenn die Einkaufskette ihren neuen Markt an der B187 (Rehainer Straße) errichtet hat?