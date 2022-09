Stadt Annaburg will den Abriss - Verein ist dagegen

Annaburg/MZ - Hat das ehemalige Hotel „Waldschlösschen“ in Annaburg eine Zukunft? Der Gebäudekomplex an der Torgauer Straße, unweit des Bahnübergangs, dürfe nicht abgerissen werden. Dafür sammelt der „Verein zur Rettung alter Häuser in Annaburg“ derzeit Unterschriften. An verschiedenen Stellen in Annaburg, Prettin und Jessen können Einwohner mit ihrem Schriftzug erklären, dass sie für ein Wiederbeleben des „Waldschlösschens“ und gegen einen Abriss sind. In der Sitzung des Annaburger Ortschaftsrates am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr im Rathaus sollen die Unterschriften möglichst übergeben werden.