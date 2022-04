Spitzentrainer coacht Kinder in Holzdorf

Holzdorf/MZ - Vier Tage dreht sich in der Holzdorfer Mehrzweckhalle Ost alles um den Ball. Mehrere Stunden täglich trainieren Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren in kleineren Gruppen. Insgesamt 74 fußballbegeisterte Kinder können letzten Endes am Fußballcamp von Paul Pflug in den Weihnachtsferien teilnehmen.