Spielplatz in Jessen mit Wasser von unten

Spielplatz für die Jüngsten in der „Villa Teige“ wird saniert.

Jessen - Kräftig gebuddelt worden ist in den vergangenen Wochen an der Kindertagesstätte „Villa Teige“ in Jessen. Allerdings nicht durch die Kinder, sondern ganz professionell. Und abgeschlossen ist das Vorhaben noch lange nicht.

Mitarbeiter der Firma van Heerde aus Schönewalde bauen den Spielplatz für die allerjüngsten Tagesstättenkinder grundlegend um. Neue Pflasterwege werden angelegt, demzufolge natürlich die Begrünung gestaltet. In diesem Zug wird auch eine unterirdische Beregnungsanlage eingebaut. Das Wasser kommt nun quasi von unten an die Gewächse. Der Sandspielbereich wird überdacht. Und nicht zuletzt werden auch neue Spielgeräte aufgestellt.

Die Spielgeräte stammen aus den kreativen Köpfen und Händen der Luckenwalder Firma Rosenthal. Sie ist darauf regelrecht spezialisiert und hat schon die großen Holzgeräte in der benachbarten Tagesstätte „Kunterbunt“ vor einiger Zeit aufgestellt.

Die Arbeiten wurden möglich durch das städtebauliche Förderprogramm, erfährt die MZ von der zuständigen Sachbearbeiterin in der Stadtverwaltung Jessen, Mandy Bannert. Die Stadt komme bereits einige Jahre in den Genuss von Mitteln aus diesem Förderprogramm. „Zum letzten Mal war in dieser Einrichtung im Außengelände vor 25 Jahren etwas gemacht worden“, erklärt Mandy Bannert.

Noch aus steht die Sanierung des Spielplatzes für die größeren Kita-Kinder, also jene von drei bis fünf Jahren. Das ist der große Waldspielplatz hinter dem Haus. Der ist für beide Einrichtungen gemeinsam, so Mandy Bannert. Insgesamt besuchen aktuell 220 beide Tagesstätten.

Petra Apfelbaum, die Leiterin der „Villa Teige“, lobte der MZ gegenüber die Arbeit der beschäftigten Bauunternehmen. „Die nehmen sehr viel Rücksicht auf unsere Belange“, so die Chefin der Einrichtung. Geräuschintensive Arbeiten zum Beispiel werden nicht gerade während der Zeit des Mittagsschlafes der Kinder vorgenommen. Sobald der Frühling richtig Oberhand gewinnt, werden die ganz Kleinen dann ihr neues Gelände in Besitz nehmen. (mz/Klaus Adam)