Mark Zwuschen/MZ - Dass alle Vereine in Mark Zwuschen an einem Strang ziehen und eng zusammenarbeiten, ist lange kein Geheimnis. So nimmt es nicht wunder, dass auch das Sommerfest der Feuerwehr des Jessener Ortsteiles gemeinsam veranstaltet wird. Und insbesondere der Landimpuls-Verein sah dies am vergangenen Sonnabend als beste Gelegenheit an, in diesem Rahmen auch den neuen Kindertreff im Dorfgemeinschaftshaus – dem alten Gutshaus – öffentlich einzuweihen.