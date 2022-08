Spenden sichern Spielplatz - Die Schützberger feiern ihr Heimatfest

An zwei Tagen wurde in Schützberg gefeiert. Die Organisatoren hatten im Vorfeld viele Hürden zu nehmen. Die kinder im Ort haben zum Fest ein ganz besonderes Geschenk bekommen.

Schützberg/MZ - Das Highlight des Schützberger Heimatfestes ist erst zu erleben, als die Zeit am Sonnabend weit vorangeschritten ist. Da zieht es alle in das große Festzelt, in dem es dann besonders eng zugeht, denn niemand möchte den Auftritt des Männerballetts versäumen. Schon gar nicht jetzt, da in den zwei Jahren zuvor auf solch einen Spaß verzichtet werden musste.