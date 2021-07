Spaß und Wehmut in Jessen

Jessen - „Alle Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können, werden wir nutzen“, verspricht Reno Sperlich. Der Cheforganisator der heimischen Schausteller - er ist gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Schul und Heimatfestvereins - ist am Freitag gemeinsam mit Vereinschef Benno Loff und seiner Vorstandskollegin Manja Seehaus-Rahmig zum Gespräch in die MZ-Redaktion gekommen. Sie wollen über den aktuellsten Vorbereitungsstand des diesjährigen Festes informieren.

Fünf große Karussells

Insgesamt 25 Geschäfte werden den Jahrmarkt auf dem Schulfestplatz füllen, darunter fünf große Fahrgeschäfte, informiert Sperlich. Dabei sein werden der beliebte Breakdance, ein Autoscooter, eine Achterbahn, ein Geschäft namens Scheibenwischer sowie drei Kinderkarussells und ein Eventmodul. Das ist das bekannte große Trampolin, worauf die Kinder an Bungeeseilen springen können.

Dazu wird es natürlich die obligatorischen Versorgungsstände geben. „Alles ist mit den Behörden abgesprochen und genehmigt“, stellt Reno Sperlich dazu klar. Ein Jugendzelt wird es dieses Jahr noch nicht geben, weil so wenig wie möglich geschlossene Räume erwünscht sind. „Aber wir haben einen überdachten Biergarten. Dort wird Discomusik spielen.“ Genutzt wird wie im vergangenen Jahr nicht der ganze Schulfestplatz. Das Areal wird eingezäunt sein.

Eintritt ist frei

Das gesamte Konzept ist coronakonform, merkt Manja Seehaus-Rahmig an. „Wir erwarten allerdings bis dahin noch eine neue Verordnung. Sollte es Veränderungen geben, werden wir natürlich darauf reagieren.“ Konkret heißt dies bis dahin: Tagsüber ist der Eintritt frei und ohne weitere Beschränkungen wie etwa Maske tragen. Zu Veranstaltungen im Biergarten muss jedoch der „3-g“-Nachweis erbracht werden. Also ob die Gäste getestet, genesen oder geimpft sind.

Abendsegen in der Kirche

Vereinschef Benno Loff weist im Gespräch mit der MZ explizit darauf hin, „dass der Abendsegen am Sonntag, 8. August, nicht auf dem Markt stattfindet, sondern in der St. Nicolaikirche nach dem Konzert“. Das Konzert beginnt dort um 19 Uhr. „Also ist mit dem Abendsegen gegen oder kurz nach 20 Uhr zu rechnen“, so Loff.

Doch Reno Sperlich hat noch einige Überraschungen für die Kinder parat. Vor dem Höhenfeuerwerk am Sonntagabend wird es am Nachmittag um 16 Uhr auch ein Feuerwerk für Kinder geben. „Und am Eröffnungstag, also am Freitag, 6. August, gibt es für jedes Kind kostenlos Zuckerwatte.“ Mehr noch, am Montag, 9. August, dem Familientag, drehen sich die Karussells zu reduzierten Preisen, „und an allen Spielgeschäften wird es Sonderangebote geben“, so Reno Sperlich.

Zudem fahren die Kinderkarussells für die Kleinen zwischen zwei und zehn Jahren kostenfrei. „Möglich gemacht haben das der Heimatfestverein und die Volksbank Elsterland“, freut sich der Chef der Schausteller. „Dafür ein großes Dankeschön.“

Die MZ wird in der nächsten Zeit über einzelne Festbestandteile noch gesondert informieren. (mz)