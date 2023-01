„Sonneneck“: Verkaufen oder behalten? - Wie sich die Folgen der Corona-Pandemie in Listerfehrda auswirken

Das „Sonneneck“ in Listerfehrda steht zur Disposition.

Listerfehrda/MZ - Dass er sich mit dem Gedanken beschäftigt, sein Gasthaus und Hotel „Sonneneck“ in Listerfehrda abzugeben, bestätigt Gastwirt André Grams am Montag auf Anfrage der MZ. Dabei sei es allerdings keineswegs so, dass das Haus wirtschaftlich nicht liefe. Er müsse nicht verkaufen. Ganz im Gegenteil. „Die Auftragsbücher sind voll“, bekundet der erfahrene Gastronom.