Songs, Glitzer, Freude in Jessen

Die einzelnen Arbeitsgruppen des Schul- und Heimatfestvereins Jessen waren mit eigenen Beiträgen im Festauszug vertreten. Hier geht es gerade über den Markt in Richtung Jahrmarkt.

Jessen - Wenn ihn etwas ärgert, bewegt und freut, dann liefert das auch Stoff für seine Liedtexte, sagt Stefan Krähe am Sonntagabend. Im Sommergarten des „Schützenhauses“ spielen er und seine Band vor etlichen Fans, die viele seiner Lieder mit deutschem Text begeistert mitsingen. Und es gibt auch Neues, etwa jenen Song über einen Politiker, der ihn enttäuscht hat. Das ist ein Markenzeichen von Stefan Krähe, dass er um die aktuellen Themen, die Leute bewegen, keinen Bogen macht.

Die „Schwarzen Elstern“ musizieren auf dem Markt in Jessen. (Foto: Frank Grommisch)

Leider nicht abgedreht ist am Sonntagabend ein Regengebiet, dass auf Jessen zusteuert. Um das Feuerwerk zum 183. Schul- und Heimatfest und die dafür eingesetzte Elektronik nicht zu gefährden, wird kurzfristig entschieden, bereits eine halbe Stunde früher für Glitzer am Himmel zu sorgen.

Der Heimatverein Mönchenhöfe war mit frischgebackenem Brot und Fettstullen zum Montag-Frühschoppen nach Jessen gekommen. (Foto: Frank Grommisch)

Doch der große Regen bleibt aus, aber als das klar ist, ist die Pyrotechnik schon gezündet worden an einem ereignisreichen Tag. Denn mit dem Festauszug, dem Kinderfeuerwerk, dem Kirchenkonzert und dem ökumenischen Abendsegen bietet das Programm einige Punkte auf. Angebote gibt es übers Wochenende reichlich, nicht allein an den traditionellen Feierstätten.

Dobby und Friends unterhielten Freitag beim Weinabend an Zwickers Weinmanufaktur, anfangs im Regen, später wurde es gemütlich. (Foto: Klaus Adam)

Am Freitag mag der abendliche Regen zunächst einige der potenziellen Gäste vom Besuch der Weinmanufaktur von Johannes Zwicker abgehalten haben. Mehrere waren auch noch beim Fußballspiel Allemannia gegen Union Berlin. Doch als der Regen aufhörte, füllte sich das Areal. Dobby und Friends unterhielten mit rockigen Klängen und lockten so vielleicht auf ihre Art weitere Gäste an. (mz)

Das Feuerwerk am Sonntagabend wurde vorzeitig gezündet, wegen einer schlechten Wetterprognose. (Foto: Frank Grommisch)

Stefan Krähe und seine Musiker waren am Sonntagabend am „Schützenhaus“ zu erleben. (Foto: Frank Grommisch)

Beim Festauszug am Sonntag durften erfahrene Mitglieder auf einem Kremser durch die Stadt fahren. (Foto: Frank Grommisch)