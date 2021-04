Soldaten zeigen großes Herz für Schwächste

Holzdorf - Vor diesem Szenario haben Opferverbände, Sozialarbeiter und Psychologen frühzeitig gewarnt. Schon in der ersten Welle der Coronapandemie war ein offizieller Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt von etwa zehn Prozent zu verzeichnen. Diese Zahlen dürften nach einem Jahr Dauerstress, sozialer Einengung und zahlreicher Kontaktbeschränkungen bereits wesentlich höher liegen.

Die Außenkontrolle, die Fälle körperlicher Gewalt gegen Frauen und Kinder sonst schneller erkannt, fällt gegenwärtig fast gänzlich weg. Dadurch werden die eigenen vier Wände für viele Menschen zwangsläufig zu einem gefährlichen Ort.

Kreative Projekte

Um so wichtiger ist es, Betroffene mit ihrem Schicksal nicht allein zu lassen. Diesem Ansinnen haben sich die Angehörigen des Einsatzführungsbereiches 3 (EFB 3) des Bundeswehrstandortes Schönewalde-Holzdorf in besonderer Weise verschrieben. Unter dem Motto „zusammenMEHR“ nehmen sie sich kreativer Projekte in näherer Umgebung der Dienstorte des EFB 3 an, um so vor allem belastete Familien verstärkt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.

Aktuell, sagt Projektleiterin Oberleutnant Lisa Matzdorf, stünden zwei Vorhaben besonders im Vordergrund. „Das sind zum einen das Frauen- und Kinderschutzhaus Neubrandenburg sowie die Tages- und Wohngruppe für Kinder und Jugendliche der Arbeiterwohlfahrt im Haus ‚An der Elster‘ in Herzberg“, erläutert sie.

Das Haus im brandenburgischen Nachbarkreis Elbe-Elster hat es sich zur Aufgabe gemacht, den anvertrauten Kindern und Jugendlichen Geborgenheit, Bildung und Erziehung über einen befristeten Zeitraum oder auch auf Dauer anzubieten.

Möglichkeiten, die Awo dabei zu unterstützen, gebe es viele, betont Matzdorf. Mit Sachspenden etwa, Kleidung, Spielsachen oder Haushaltsgeräten, die durch die Bundeswehr eigens für diesen Zweck zusammengetragen werden. Wünschenswert wäre aber auch eine Verbesserung des Umfeldes des Gebäudes, eines historischen Klinkerbaus, unmittelbar am Kreuzungsbereich zwischen den Bundesstraßen B 101 und B 87 gelegen.

Ein erster Schritt hierbei war, dass die Soldaten aus Paletten eine Sitzgruppe für den Außenbereich fertigten, auf der es sich die Kinder und Jugendlichen jetzt gemütlich machen können.

Geld wird gesammelt

Das allein, fügt Lisa Matzdorf an, sei aber erst der Anfang. „Unser Plan ist, den keineswegs ansehnlichen Spielplatz des Hauses so schnell wie möglich durch einen neuen zu ersetzen.“ Dazu bitten die Soldaten in den eigenen Reihen, aber auch im zivilen Umfeld um Spenden. Ein eigens hierfür entworfenes Patch, ein Logo, das Soldaten für gewöhnlich an ihrer Uniform tragen, um so die Zugehörigkeit zu einer Einheit zu symbolisieren, wird jedem Spender ab einer Summe von zehn Euro als Dankeschön überreicht.

Ziel ist es, den Spielplatz im Spätsommer dieses Jahres fertig übergeben zu können. „Um die Kasse zu füllen, wollen wir darüber hinaus innerhalb der Kaserne einen Spendenlauf organisieren“, führt die Mitorganisatorin weiter aus.

Ständige Fürsorge nötig

Von dem Engagement der Truppe ist man bei den Mitarbeitern der Tages- und Wohngruppe begeistert. „Es ist toll, auf die Art derart große Aufmerksamkeit zu erhalten. Auch wir spüren bei unserer Arbeit, welche Auswirkungen Corona auf Kinder, Jugendliche und die Familien hat. Verhaltensoriginelle, wie wir sie betreuen, benötigen aber nicht nur in diesen Zeiten besondere Fürsorge“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Selyna Thomas. Aktuell, erläutert sie, seien 19 Kinder und Jugendliche im Haus untergebracht, aufgeteilt in die zwei Bereiche Tages- und Regelgruppe.

Wer das Vorhaben der Soldaten unterstützen möchte, melde sich telefonisch unter 035389/86-33800 (oder -33804 sowie -34232) bzw. per Mail an zusammenMEHR@gmx.de. (mz/Sven Gückel)