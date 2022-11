Solar-Großprojekt birgt Chance für Annaburg

In der anhaltenden Diskussion um erneuerbare Energie stellt Annaburger Entwickler ein Projekt vor, das der Kommune und den Einwohnern nutzen könnte.

Annaburg/MZ - Um öffentliche Akzeptanz, besser noch Zustimmung zu einem Energieprojekt wirbt Rudolf Haas an diesem Freitagabend im Saal der Gaststätte „Goldener Ring“ in Annaburg. Von einer „historischen Chance für die Stadt“ spricht er gar. Der gebürtige Österreicher, der seit den 90-er Jahren in Ostdeutschland lebt, ist den Annaburgern beileibe kein Unbekannter mehr.