So werden Sekundarschüler auf die Arbeitswelt vorbereitet

Leonie Kuhse und Annabell Schulze versuchen sich an den Einstellungsfragen der Personalreferentin des Stickstoffwerkes Piesteritz (SKW).

Annaburg/MZ - Vor den Sommerferien haben sich die Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen der Annaburger Sekundarschule besonders intensiv mit ihrer beruflichen Zukunft beschäftigt. In zwei Projekttagen stellten Profis das auf den Prüfstand, was sich die Schüler in dem zurückliegenden Schuljahr erarbeitet hatten.