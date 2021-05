So wehrt sich der Ex-Manager gegen Vorwürfe

Der frühere kaufmännischer Leiter des Zweckverbandes wehrt sich gegen einen mutmaßlichen Vorwurf in einer Gerichtsverhandlung. Was er dazu vorbringt.

Jessen - Eine Bemerkung möchte der frühere kaufmännische Leiter des Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes (WAZV) Elbe-Elster-Jessen, Günter Suske, nicht auf sich sitzen lassen. Nämlich jene, dass er die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 „vielleicht vernichtet“ habe. Deshalb meldete er sich dieser Tage bei der MZ. Gesagt hatte einen solchen Satz der amtierende Geschäftsführer des WAZV, Thomas Giffey, in einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Halle.

Das war Mitte April des laufenden Jahres. Und in den Raum gestellt hatte Giffey diese Möglichkeit, als Werner Landgraf aus Iserbegka erfolgreich gegen den WAZV klagte. Allerdings hatte Giffey nicht den Namen Suske genannt, sondern vom früheren „Kaufmann“ des Verbandes gesprochen.

Landgraf ging zwar gegen die Gebührenbescheide für Wasser und Abwasser aus jenem Jahr vor. Doch genau das Fehlen einer den Bescheiden zugrunde liegenden Kalkulation war einer der Hauptgründe für die Verwaltungsrichterin, dem Mann aus Iserbegka Recht zu geben. Nach der Verhandlung meinte Thomas Giffey in Anwesenheit des WAZV-Anwaltes zur MZ: „Wir haben die Kalkulation wirklich gesucht, aber nichts gefunden.“

Schwieriges Verhältnis

Und damit zurück zu Günter Suske: „Mit der Kalkulation für das Jahr 2017 hatte ich gar nichts mehr zu tun“, betont er gegenüber der MZ. Um dies zu verstehen, muss man einen Blick zurück in die jüngste Geschichte des WAZV und auf das Verhältnis der handelnden Personen untereinander wagen. Im Jahr 2017 war Suske höchstens noch auf dem Papier Mitarbeiter des Verbandes. Denn im März 2016 war er vom damaligen Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens, Werner Kneist, „freigestellt“ und im gleichen Zuge mit Hausverbot belegt worden.

Der kaufmännische Leiter hatte nämlich unmittelbar zuvor in einer Verbandsversammlung - es ging um die Bestätigung des Wirtschaftsplanes - im März 2016 öffentlich auf einige Aspekte der Arbeit des seinerzeitigen Geschäftsführers aufmerksam gemacht. Die wurden später von den Vertretern der Mitgliedsgemeinden des Verbandes ganz direkt als Missmanagement bezeichnet und führten am 20. September 2017 zur Abwahl Kneists.

Günter Suske hatte dem damaligen Geschäftsführer unter anderem vorgeworfen, ohne seine Kenntnis als Finanzchef Mittel für die Sanierung eines sogenannten technischen Betriebssitzes in der Graboer Straße in Jessen verwendet zu haben. Außerdem seien weitere Rechnungen an ihm vorbei gegangen. Er hatte seinerzeit die Kommunalaufsicht in Wittenberg verständigt.

Keine Gelegenheit

Daraufhin sei das Verhältnis der beiden Männer in der Geschäftsführung dramatisch abgekühlt. Und zwar so, dass Suske eine formelle schriftliche Genehmigung des Geschäftsführers erhielt, dass er am 27. April 2017 für genau zwei Stunden die WAZV-Verwaltung betreten dürfe, als er den Verbandsmitgliedern einige Nachfragen zu den Kalkulationen bis 2016 beantworten sollte. Günter Suske hat die Abläufe recht detailliert protokolliert.

Er hatte zu seinen Amtszeiten ein Kalkulationssystem namens Kosy eingeführt, mit dem offenbar nicht jeder zurechtkam. Obwohl er davon ausgeht, dass die von ihm angefertigten Kalkulationen gedruckt vorlagen, sei er der Aufforderung nachgekommen, sie auszudrucken. „Solange ich da war, gab es dort einen Ordner, in dem sie alle gesammelt waren. Und ich hatte keine Möglichkeit, irgend etwas zu vernichten“, so Günter Suske zur MZ. (mz)