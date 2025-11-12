Seit 2020 beschäftigt sich die Stadt Annaburg damit, ihre Sekundarschule – zumindest aus wirtschaftlicher Sicht – an den Landkreis Wittenberg zu übergeben. Wann könnte es soweit sein?

Durch Erbbaupacht soll die Sekundarschule Annaburg an den Landkreis übertragen werden.

Annaburg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg soll wirtschaftlicher Eigentümer der Sekundarschule Annaburg werden. Das ist schon seit mehreren Jahren Thema in der Stadt. Anfang des Jahres 2025 war die Rede davon, dass die Übertragung zur Jahresmitte stattfinden könnte. Bislang ist das jedoch nicht geschehen. Welche Vorteile für die Schule dadurch entstehen, erklärt Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG). Sowohl dem Landkreis als auch der Stadt schweben Termine außerdem vor, wann es denn soweit sein könnte.