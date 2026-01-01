Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt das Thema Schweinemast Gerbisbach Menschen in Jessen und darüber hinaus. Wie sich nach zwei Appellen im Stadtrat die Fraktionen dazu stellen.

Jessen/MZ. - Zweimal hatte die Jessener Stadträtin Gabriele Wolf (Fraktion WFH/FDP/Wegener) in den beiden letzten Stadtratssitzungen des zu Ende gehenden Jahres an die Stadträte appelliert, sich für das Thema Schweinemast in Gerbisbach zu interessieren. Zunächst in der Ratssitzung Ende September. Und weil sie bis dato keine nennenswerten Reaktionen auf ihren Appell erfuhr, sprach sie dies noch einmal in der Dezember-Ratsrunde an. Da schon beim ersten Mal Stadtratsvorsitzender Gunter Danneberg den Appell an die Fraktionen weitergegeben hatte mit der Aufforderung, sich eine Meinung zu bilden und zu artikulieren, so sie es wollen, fragte die MZ in den Fraktionen nach, wie sie sich dazu stellen.