So geht es den Bäumen auf der Streuobstwiese in Jessen

Jessen/MZ - Es ist ein durchwachsenes Apfeljahr. Mehrfach wird das am Dienstag bei einem Treffen in Regie der Jessener Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu) auf der Streuobstwiese auf dem Himmelsberg festgestellt. Die Früchte an Bäumen sind ziemlich klein, so die Äste überhaupt welche tragen. In Gärten sieht es nach den Erfahrungen von Teilnehmern häufig nicht anders aus. Nur selten kommt in diesem Jahr wohl Freude über große Äpfel auf.