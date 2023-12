So feiert der Hort in Schweinitz mit der Grundschule in den Advent

Schweinitz/MZ. - Eine Ganztagsschule könnte in Schweinitz durchaus funktionieren. Hier sind die Grundschule und der Hort in einem Gebäude untergebracht. So ist es auch kein Wunder, dass an diesem Mittwochnachmittag im Hof die Hortkinder von ihren Klassenkameraden beim Singen, Tanzen und Gedichterezitieren unterstützt werden – alles unter dem Motto Weihnachten.