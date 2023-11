Die Städte im Kreis Wittenberg haben im Jahr 2022 ein kräftiges Plus bei der Hundesteuer zu verbuchen. Unterdessen sind Hundebesitzer mit den Kosten immer öfter überfordert.

So entwickelt sich die Anzahl der angemeldeten Hunde im Raum Jessen.

Dieser Hund ist von den Haltern aus finanzieller Not an das Tierheim Wittenberg abgegeben worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Während das Statistische Bundesamt allein im bisher verlaufenen Jahr in der gesamten Republik eine Steigerung der kommunalen Einnahmen aus der Hundesteuer von 3,3 Prozent gegenüber 2022 sieht (siehe auch „Teure Hundehaltung“), muss das nicht zwingend mit einer höheren Anzahl von Hunden einhergehen. So formulieren die Statistiker in Wiesbaden. Im Kreis Wittenberg und im Jessener Land ist das Ergebnis einer kurzen Umfrage der MZ denn auch sehr differenziert.