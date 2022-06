Siegfried Borgwardt (CDU): Für den Ausbau von Schulen, Kitas und Straßen

Eines seiner Herzensanliegen sei die Förderung des ländlichen Raumes. „Ein Erfolg war es, dies auch in der Landesverfassung festzuschreiben“, sagt der CDU-Kandidat Siegfried Borgwardt über seine politische Arbeit im Wahlkreis 25, in dem er erneut für den Landtag antritt. Dem Landesparlament gehört er bereits seit 2002 an, von 2011 bis 2016 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, seit 2016 ist er Fraktionsvorsitzender. Borgwardt trat bereits zu DDR-Zeiten der CDU bei und war 1989 Gründungsmitglied der Jungen Union in der DDR.

