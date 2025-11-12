Ortschronistin Gabriele Zabel stellt vor zahlreicher Zuhörerschaft im Dorfgemeinschaftshaus die Entstehungsgeschichte der Zörnigaller Siedlung vor. Was sie zusammenträgt.

Zörnigall/MZ. - Mit der Geschichte der Siedlung Zörnigall von 1933 bis 1936 hat Gabriele Zabel ihre Ausbildung und Zertifizierung zur Ortschronistin abgeschlossen. „Mir ging es darum, den Siedlungsbau in Zörnigall im Zusammenhang mit den Schicksalen der Menschen der Siedlung und den politischen Verhältnissen darzustellen“, führt Frau Zabel in ihre Präsentation im Dorfgemeinschaftshaus dazu ein. Gut 90 Personen waren dorthin gekommen.