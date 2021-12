Seydas Pfarrer nimmt zum Fest elf besondere Geschenke entgegen

Restaurierte Fenster sind im Gotteshaus Gentha eingebaut. Wer die Arbeiten ausgeführt hat, welche Geheimnisse bleiben und was Pfarrer Thomas Meinhof sagt.

Gentha/MZ - Pfarrer Thomas Meinhof läuft freudestrahlend und mit ausgebreiteten Armen in das Gotteshaus und nennt den Einbau der restaurierten Fenster „ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk“. Er bewundert den Ehrgeiz und die akkurate Arbeit von Markus Schulz, der in Dresden Chef der gleichnamigen Bauhütte ist und in der Region mehr als nur eine Visitenkarte hinterlassen hat.

Der Diplom-Restaurator, der in seinem 15-köpfigen Unternehmen Fachkräfte wie Maler, Maurer, Stuckateure oder Denkmalpfleger unter einem Dach vereint, findet es bemerkenswert, dass die Menschen in Gentha ihre Kirche mit Leben erfüllen und interessiert am Erhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sind. Die dänische Prinzessin Hedwig, die zwischen 1611 und 1641 auf der Prettiner Lichtenburg gelebt hat, stiftete den Fachwerkbau damals der kleinen Gemeinde als Trostpflaster, da im 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) lediglich vier Einwohner - je zwei Frauen und Männer - übrig geblieben sind (die MZ berichtete).

Fachgerechter Einbau

Schulz, der 1998 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat, klettert auf eine Leiter und nimmt von seinen zwei Mitarbeitern das nächste restaurierte Fenster entgegen. „Passt nicht. Das müssen wir drehen“, sagt er und weist Maik Münse an, zwei Holzlatten auf die Erde zu legen, damit kein Dreck an der Farbe hängen bleibt. „Den Farbton Ocker haben wir nach Befund zusammengemischt. Eine kleine Menge heben wir stets für spätere Reparaturen auf“, erklärt der Diplom-Restaurator.

Die beiden Buntglasfenster sind mit Initialen versehen. Foto: Tominski

Beim zweiten Versuch geht alles glatt. Schulz setzt den Akkuschrauber an und fixiert das Fenster. Früher, erzählt er, haben die Leute Nägel dafür genommen, doch diese werden später locker. Mit einer Leiste wird der Raum zwischen Rahmen und Mauerwerk verkleidet. Warum? „Holz arbeitet“, meint der Fachmann aus Sachsen. Um eine Ausdehnung zu gewährleisten, kann nicht alles verputzt werden.

Gemeinsam zum Ziel. Fenster einsetzen ist Maß- und Teamarbeit. Foto: Tominski

Nach dem Ausbau der um 1850 entstandenen elf Fenster Ende Oktober haben sich in den vergangenen Wochen permanent drei bis vier Mitarbeiter um die Restaurierung gekümmert. Die Hauptarbeiten, so der Chef der Dresdener Bauhütte, seien das Auswechseln der defekten Holzlatten sowie der kaputten Scheiben gewesen. Vor allem das im Außenbereich verwitterte Holz musste mehrfach genährt - umgangssprachlich geölt - werden. „Das war total ausgelaugt.“

Die Buntglasfenster auf beiden Seiten des Altars erstrahlen ebenfalls in neuem Glanz - und geben Rätsel auf. Im oberen Bereich stehen die Initialen „AK“ und „FK“. Der Pfarrer aus Seyda geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um ein früheres Gutsbesitzerehepaar handelt, welche die Fenster gestiftet hat. Da ihn die Lösung des Rätsels selber brennend interessiert, will er in Chroniken nach den edlen Spendern forschen.

Der 54-Jährige reibt sich die Hände. Im Gotteshaus ist es kalt. Meinhof ist stolz, dass Gemeindepädagogin Andrea Fritzsche trotz aller Widrigkeiten mit den Kindern und Jugendlichen das weihnachtliche Krippenspiel einstudiert hat, das an diesem Freitag um 16.30 Uhr vor dem Gutshaus aufgeführt wird.

Besonderes Bauwerk

Diplom-Restaurator Markus Schulz aus Dresden macht den Rahmen sauber, damit das restaurierte Fenster eingesetzt werden kann. Foto: Thomas Tominski

Der Diplom-Restaurator steigt von der Leiter und kontrolliert per Kennerblick den Einbau. Burgen und Schlösser haben selbstverständlich auch ihren Reiz, sagt er, doch eine Dorfkirche als Fachwerkbau mit Buntglasfenstern sei schon etwas besonderes. Schulz entfernt die nächste Folie. Diese haben in der Zeit der Restaurierung dafür gesorgt, dass der Wind nicht zu sehr durchs Gotteshaus pfeift beziehungsweise sich bei Regen im Innenbereich keine Pfützen bilden. Das Trio ist eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Pro Arbeitsschritt sind nur wenige Worte notwendig.

Im Innenbereich, so der Fachmann, fehlen noch Rinnen, die das Kondenswasser aufnehmen. Denn Wassersteifen an den Wänden sehen hässlich aus. Der Dresdener berichtet, dass er froh sei, bei der Freilegung unter vielen Farbschichten den Grundton gefunden zu haben. Früher haben die Menschen aus Kostengründen mit einer Mischung aus Kalk, Wasser und manchmal Milch geweißt. Dies sah zwar zunächst ganz schick aus, doch im Außenbereich hat dieser Anstrich nicht lange gehalten.

Maler Maik Münse bessert noch schnell ein paar Stellen aus. Foto: Tominski

Die Gesamtkosten für die Fenster betragen 66.000 Euro. 80 Prozent werden durch das Land gefördert, zehn Prozent übernimmt der Kirchenkreis Wittenberg, den Rest - also 6.660 Euro - der Gemeindekirchenrat, den der Pfarrer als sehr rührig bezeichnet. „Das ist viel Geld für solch einen kleinen Ort.“ Beim Rundgang wirkt der Pfarrer immer aufgekratzter. Aus dem ganz tollen wird schnell ein ganz, ganz großes Weihnachtsgeschenk.