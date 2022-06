Seydaer Spargelernte findet ihr Finale an drei Ständen

Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe beenden am Johannistag die Spargelsaison. Wie das Fazit ausfällt, wo heute noch verkauft wird und was eine Verkäuferin erzählt.

Cornelia Klett verkauft seit fünf Jahren Spargel am Stand der Seydaland Vereinigten Agrarbetriebe in Seyda.

Seyda/MZ - Frühaufsteher sind am Johannistag klar im Vorteil - zumindest, wenn sie Liebhaber des Spargels sind. „Am 24. Juni endet bekanntlich die Saison“, sagen Bettina Nitzschke-Dümichen und Ralf Donath von den Seydaland Vereinigten Agrarbetrieben, die trotz des fehlenden Regens von einer guten Ernte sprechen. Auf einer Fläche von etwa 2,5 Hektar wird in den heutigen Morgenstunden das letzte Edelgemüse der Saison 2022 gestochen, die beiden Angestellten gehen von etwa 400 bis 500 Kilo aus. Die Resterträge der Sorten Baklim und Gijnlim werden ab 7 Uhr noch an den betriebseigenen Ständen in Seyda, Elster und am Jessener Schlossweg verkauft.