Seydaer Kinder erleben spannende Stunden

Seyda/MZ - Die Augen der Kinder werden immer größer, als sie am Ufer des Ententeiches in der Glücksburger Heide bei Seyda ankommen. Der Kindertag wird ein ganz besonderer für sie. „Wir freuen uns, dass wir diesen Tag hier verbringen können“, sagt Marion Schüler, Leiterin der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Seyda. Vor einigen Jahren hätten sie schon mal das Abgebot des Heimatvereins „Glücksburger Heide“ genutzt. „Wir sind froh, dass es uns wieder getroffen hat“, fügt sie an. Denn in jedem Jahr wird so ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer Jessener Kindertagesstätte gestaltet. Heimatverein und Jäger bieten dabei den Jungen und Mädchen einen Tag in der Natur, sagt Dietmar Brettschneider, der den Kindern Erläuterungen zu Gehörnen, Geweihen und Fellen gibt und so Wissen zu Tieren in heimischen Wäldern vermittelt.