Seydaer Jugendliche begeben sich auf Kreuzweg

Gadegast/MZ - Ein großes Kreuz aus Holzbalken trugen am Freitagabend einige Jugendliche aus Seyda und Umgebung abwechselnd von der Gadegaster Kirche bis zum Diest-Hof nach Seyda. Begleitet wurden sie dabei von Pfarrer Thomas Meinhof.

Überall in Deutschland und in vielen weiteren Ländern begeben sich Jugendliche auf diese Art alljährlich zur selben Zeit auf den Kreuzweg der Jugend. Überschattet wird er in diesem Jahr vom Krieg in der Ukraine.

„Wir gehen bei den sieben Stationen allein an vier Häusern vorbei, in denen vor dem Krieg geflohene Ukrainer wohnen“, erklärte Pfarrer Meinhof den Jugendlichen. Sie sangen das Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ auf deutsch und auch auf ukrainisch.

Mit Gott Frieden finden, steht als Grundgedanke über dem Kreuzweg, betonte Meinhof.