Seltenes Dienstjubiläum in Seyda: Ingrid Mehlhorn ist seit 50 Jahren im Schuldienst.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ - Ingrid Mehlhorn ist die Nummer eins im Land. Die Schulleiterin aus Seyda betont zwar wiederholt, dass sie sich nicht so wichtig nimmt, doch 50 Dienstjahre nötigen sogar Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) viel Respekt ab. „Diese Leistung ist einzigartig“, so die Politikerin, die im Rahmen der kleinen Feierstunde auf eine Tatsache aufmerksam gemacht wird, die dieses Dienstjubiläum zusätzlich in einem ganz besonderen Licht erscheinen lässt. Im Land ist geregelt, dass es für spezielle Jubiläen ein finanzielle Zuwendung gibt. Doch nach 40 Dienstjahren ist mit dem Extra-Honorar Schluss. „Vor 25 Jahren habe ich 600 DM Zuwendung erhalten“, sagt die Grundschulchefin, die erstaunt ist, auf der Rankingliste Dienstjahre ganz vorn zu stehen.