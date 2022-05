Seit Donnerstag hat Annaburg Besuch aus der Partnerstadt Verl

Stationen der Gäste am Freitag sind die Grundschule und die Stadt Torgau. Warum ein Geschenk nicht in den Bus passt.

Annaburgs Grundschulleiterin Antje Berger überreicht an Michael Esken, Bürgermeister der Partnerstadt Verl, einen Rosenstock. Schließlich hat Annaburg rote Rosenblüten in seinem Wappen.

Annaburg/MZ - Wenn die Delegation aus der Partnerstadt Verl an diesem Sonnabend am frühen Nachmittag Annaburg verlässt, hat sie ein besonderes Geschenk dabei, eins mit Symbolkraft. Denn am Freitagvormittag wurde den Gästen aus Nordrhein-Westfalen ein Rosenstock übergeben. Antje Berger, Leiterin der Grundschule „Michael Stifel“, überreichte an den Verler Bürgermeister Michael Esken (CDU) ein rot blühendes Exemplar.