Das sechsbeinige Schaf Dolly aus Mehderitzsch bei Torgau ist gut anderthalb Monate alt. Wie das Tier mit den zusätzlichen Beinen zurechtkommt und wie es sich in der Herde entwickelt.

Jessen/Mehderitzsch/MZ - Eigentlich sollte Dolly leicht zu finden sein. „An der Schleife können wir sie erkennen“, sagt Bernd Tinter. Doch im Nolana-Gehege des Tinterschen Schafstalls tummeln sich nach Aussage des Hobbyzüchters 22 Mutterschafe mit ihren rund 35 Lämmern – darunter auch Dolly, die Sechsbeinige. So dauert es ein wenig, bis sie fast am Ende des Geheges sichtbar wird. Ganz in der Nähe ihrer Mutter hält sich das gut einen Monat alte Lämmchen auf, macht offensichtlich Pause.